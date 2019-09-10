Рада приняла закон об импичменте президента

Верховная Рада во вторник, 10 сентября, приняла за основу и в целом за законопроект No1012 "Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)". За соответственное решение первом чтениипроголосовали 337 депутатов.

После голосования в первом чтении спикер Рады Дмитрий Разумков сразу же поставил на голосование принятие законопроекта в целом, однако такое решение вызвало замечания. Ряд депутатов отметили, что такой подход противоречит процедуре. В свою очередь Разумков заявил, что закон был признан таким, что не требует доработки, а за него в целом проголосовало депутатское большинство и таки проставил его на голосование в целом. Законопроект поддержали 246 депутатов, а 73 высказались против.

Законопроект предусматривает, что устранить президента от должности в порядке импичмента Верховная Рада может исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

Процедура импичмента будет инициироваться большинством депутатов от конституционного состава. После принятия решения об обвинении президента Рада должна обратиться в Конституционный и Верховный суды для получения заключений о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрении дела об импичменте, а также о том, что действия главы государства содержат признаки госизмены или иного преступления.

Решение об импичменте президенту будет считаться принятым, если за него проголосуют не менее трех четвертей народных депутатов от конституционного состава ВР.