Рада приняла закон об обеспечении жильем военных из Крыма и Донбасса

Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменения в статью 12 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" (регистрационный номер 8394).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 269 народных депутатов.

Законом предусмотрено, что военнослужащие, проходившие военную службу на территориях Автономной Республики Крым, города Севастополя, Донецкой и Луганской областей, признанных временно оккупированными, которые продолжают службу в воинских формированиях Украины, а также члены их семей, проживающие вместе с ними и являющиеся внутренне перемещенными лицами, обеспечиваются жилыми помещениями или по их желанию денежной компенсацией за полагающееся им для получения жилое помещение с согласия указанных лиц и совершеннолетних членов их семей, удостоверенного нотариально.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.