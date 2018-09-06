Рада приняла законопроект о "едином окне" на таможне с поправками Порошенко

6 сентября Верховная Рада Украины приняла законопроект No7010 о "едином окне" на таможне с поправками президента Петра Порошенко. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Решение поддержали 259 народных депутатов.

Законопроект предполагает оптимизацию осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через украинскую таможню.

Документ приняли с поправкой президента, исключающей из текста пункты о господдержке закупки вагонов-зерновозов.

25 мая 2016 года Кабинет Министров утвердил концепцию создания автоматизированной системы "Единое окно" для таможни. Отмечалось, что речь идет об электронной системе обмена данными, которая позволит различным службам контроля в таможенных пунктах автоматически обмениваться информацией о грузе, пересекающем границу Украины.

31 января 2018 года правительство включило в перечень мест таможенного оформления товаров по принципу "единого окна" все места таможенного оформления, расположенные в пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Государственная фискальная служба Украины сообщала в марте 2018 года, что большинство оформлений товаров на украинской таможне проходит по принципу "единого окна".

Законопроект о "едином окне" в целом Рада утвердила 5 июля. 27 июля президент его ветировал.