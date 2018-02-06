Рада приняла заявление в связи с польским законом об "украинских националистах"

Верховная Рада одобрила заявление в связи с принятием Сеймом и Сенатом Польши изменений в закон об Институте национальной памяти. Проект постановления No7553 поддержали 242 народных депутатов.

"Верховная Рада Украины категорически не приемлет и отвергает политику двойных стандартов и навязывание идей коллективной ответственности украинского народа, а также попытки польской стороны приравнять действия всех борцов за независимость Украины к преступлениям двух тоталитарных режимов ХХ века - нацистского и коммунистического", - говорится в заявлении украинского парламента.

В постановлении также отмечается обязанность "помнить и передавать будущим поколениям правду о действительных, а не вырванных из общего контекста причинах, которые привели к кровопролитию между нашими народами в годы Второй мировой войны и в другие периоды нашей истории и которые имели трагические последствия для наших народов".

"Нашу наибольшую тревогу вызывает тот факт, что развертывание антиукраинских настроений и создание атмосферы давления и запугивания способно непосредственно повлиять на права и свободы почти миллиона украинский, которые сегодня являются трудовыми мигрантами на территории Польши и работают ради ее экономического роста в том числе", - говорится в заявлении.

Верховная Рада также отмечает, что "как в прошлом, так и сегодня разжигание конфликтов между традиционно дружественными украинским и польским народами лежит в интересах общих врагов нашей государственности и суверенитета, которыми были нацистский и коммунистический режим, а сегодня - российский агрессор и оккупант".

Верховная Рада Украины солидарна с международным сообществом в вопросах недопущения отрицание преступления Холокоста, говорится в заявлении.

"Призываем президента Республики Польша воспользоваться своими конституционными полномочиями и совместно с Сеймом и Сенатом Республики Польша вернуть в украинско-польские отношения взвешенность, рациональность и доброжелательность", - говорится в заявлении.

Напомним, в ночь на 1 февраля Сенат Польши принял без поправок скандальный закон об Институте национальной памяти, которым водится уголовное преследование за отрицание "преступлений украинских националистов против поляков".