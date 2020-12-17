Рада призначила Лещенка міністром аграрної політики та продовольства

Верховна Рада призначила Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства України. Його кандидатуру підтримали 242 народних депутати.

Фракції голосували так: "Слуга народу" - за - 193, проти - 0; ОПЗЖ - за - 6, проти - 6; "Європейська солідарність" - за - 0, проти - 0; "Батьківщина" - за - 2, проти - 0; "За майбутнє" - за - 20, проти - 0; "Голос" - за - 0, проти - 0; "Довіра" - за - 15, проти - 0; Позафракційні - за - 6, проти - 1.

Зазначимо, що парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики підтримав призначення Лещенка на вказану посаду.

З 2007 року Лещенко працював у компанії OSG Group, де обіймав посаду головного юридичного консультанта холдингу. У 2013 році він зайнявся аграрним консалтингом та заснував "Український аграрний центр".

З 1 жовтня 2019 року до червня 2020 року Лещенко обіймав посаду уповноваженого президента із земельних питань. Також у червні цього року його призначили головою Держгеокадастру України.

Крім того, Роман Лещенко є засновником і директором групи компаній "Агродар", яка займається вирощуванням зернових і баштанних культур, овочів і фруктів, а також виробництвом готової продукції. Лещенко випускник - юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, має ступінь доктора філософії в галузі права.

Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що вже на початку наступного року в Україні може з'явитися повноцінне аграрне міністерство. За його словами, Україні необхідна ефективна державницька політика у сфері АПК, а також захист інтересів українських виробників.

Ще в травні цього року очільник уряду Денис Шмигаль заявляв про те, що в Україні можуть створити окреме аграрне міністерство. Крім того він говорив про посилення промислового блоку. Навесні прем'єр-міністр стверджував, що дані рішення необхідно приймати якомога швидше через гостру необхідность. За прогнозами Шмигаля, міністерство могло з'явитися не раніше вересня цього року. За його словами, рішення про виділення Мінагрополітики є принциповим і його створення - тільки питання часу.