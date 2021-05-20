Рада призначила Ляшка міністром охорони здоров'я

Верховна Рада призначила головного санітарного лікаря Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я.

Відповідне рішення підтримали 262 народних депутати на засіданні парламенту

18 травня на позачерговому засіданні Верховна Рада звільнила Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я. Він очолював МОЗ з 30 березня 2020 року.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що роботу міністра охорони здоров'я Максима Степанова у сфері організації вакцинації проти COVID-19 важко назвати ефективною.

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував парламенту призначити Ляшка міністром охорони здоров'я.

Віктор Ляшко - заступник міністра охорони здоров'я України з грудня 2019 року, головний державний санітарний лікар України.

Ляшко працює у медичній сфері з 2003 року. Був лікарем-інтерном, пройшов кар'єру з головного спеціаліста МОЗ України до директора державної установи "Київський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України". Також був головою громадської організації "Інфекційний контроль в Україні" та першим заступником голови Центру громадського здоров'я МОЗ України.

