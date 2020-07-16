Рада призначила Уруського віце-прем'єром з питань ОПК

Верховна рада України ухвалила в цілому проект постанови No3842 про призначення Олега Уруського віце-прем'єр-міністром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.

Відповідне рішення підтримали 250 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

"Призначити Уруського Олега Семеновича на посаду Віце-прем'єр-міністра України - Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України", - йдеться у тексті постанови.

Під час обговорення проекту постанови Прем'єр-міністр Денис Шмигаль попросив нардепів підтримати кандидата.

"Я бачу першим завданням налагодження системи, щоб ми позбулися того хаосу, в якому перебуває наша промисловість... Є дуже багато напрацювань, які нам спільно необхідно буде впроваджувати, і на це часу у нас дуже мало. Я сподіваюся на плідну співпрацю з депутатським корпусом", - сказав Уруський під час виступу у сесійній залі.

Нагадаємо, Шмигаль вже реєстрував у ВР проект постанови про призначення Уруського на цю посаду.

Проте, пізніше Кабмін відкликав цю постанову.

Як наголосили у фракції "Слуга народу", постанову про призначення Олега Уруського віце-прем'єр-міністром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості відкликали через юридичну помилку, він залишається кандидатом.

Пізніше Верховній Раді України повторно зареєстрували урядовий проект постанови No3842 від 14 липня про призначення Олега Уруського віце-прем'єр- міністром, міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.