Рада продлила заседание до рассмотрения всех представлений ГПУ по нардепам

Верховная Рада продлила пленарное заседание парламента до завершения рассмотрения пяти представлений Генерального прокурора Юрия Луценко о снятии неприкосновенности с народных депутатов. За такое решение проголосовали 233 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

"Предлагаю, чтобы мы продолжили вечернее заседание до рассмотрения всех представлений о снятии депутатской неприкосновенности", - сказал А.Парубий.

Он добавил, что таким образом, как только Ю.Луценко прибудет в парламент, депутаты начнут рассмотрение пяти представлений относительно депутатов ВР, которые должны быть лишены депутатской неприкосновенности.

Он отметил, что при отсутствии Генерального прокурора, согласно процедуре, парламент не имеет права рассматривать эти вопросы.

Напомним, Верховная Рада сегодня, 11 июля, имеет начать рассмотрение представлений Генерального прокурора Юрия Луценко о снятии неприкосновенности с ряда народных депутатов.

Как сообщал УНН, по словам А.Парубия, Генпрокурор прибудет в парламент не ранее 16 часов.