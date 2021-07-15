Рада проголосувала за відставку Авакова

Верховна Рада звільнила Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ більшістю голосів на засіданні в четвер.

Як повідомляє Україна молода, за відповідне рішення проголосував 291 народний депутат.

"Я думаю, що варто подякувати Арсену Борисовичу Авакову за всі ті роки, які він працював на користь нашої держави", - сказав після голосування спікер Ради Дмитро Разумков.

Фракція "Батьківщина" принципово не голосувала за відставку Авакова. Також не стала голосувати за це фракція "Опозиційної платформи - За життя".

Депутатка від "Голосу" Олександра Устінова під час обговорення сказала, що Аваков має не лише бути звільненим, а й понести кримінальну відповідальність.

Ірина Геращенко з "Європейської солідарності" заявила, що її політична сила вимагає відставки всього уряду Володимира Зеленського і збирає підписи на це.

"Ключовий момент у відставці Авакова. Зеленський і слуги вчергове плюють на Конституцію і парламентсько- президентську республіку. Аваков пише заяву на вимогу Зеленського. А наступника називає не монобільшість, не уряд, який має запропонувати парламенту кандидатуру нового міністра, а сам Зеленський", - наголошувала пані Геращенко перед голосуванням.

Аваков обіймав посаду міністра МВС понад 7 років - найдовше з усіх урядовців в історії незалежної України: з лютого 2014 року.

Він перебував на посаді міністра внутрішніх справ в урядах Арсенія Яценюка, Володимира Гройсмана, Олексія Гончарука і Дениса Шмигаля.