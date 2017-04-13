Рада провалила назначение своих представителей в комиссию по отбору членов НКРЭКУ

Верховная Рада отклонила проекты постановлений о назначении Константина Запайщикова и Юрия Шульги членами номинационной комиссии по отбору членов Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

За принятие соответствующих решений проголосовали 214 и 221 депутатов при минимально необходимых 226.

В ходе голосования одно из постановлений набрало необходимые голоса (по Шульге), но из-за неперсонального голосования решение оказалось неправомочным. При повторной попытке голосования нужного количества голосов уже не набралось.

Как сообщалось, Запайщиков был предложен комитетом Рады по ТЭК, Шульга - комитетом Рады по ЖКХ.

Запайщиков является главой совета Оптового рынка электроэнергии, Шульга в 2001-2004 гг. возглавлял Государственное агентство по энергоэффективности.

Конкурсная комиссия должна состоять из 5 человек - 2 от Президента, 1 от Кабинета Министров и 2 от Верховной Рады.

Данная комиссия будет предлагать президенту кандидатуры членов НКРЭ.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко утвердил план ротации всего состава НКРЭ, согласно которому первые 2 члена будут уволены через 6 месяцев после вступления в силу закона о комиссии, то есть до 8 июня 2017, а весь действующий состав - через 18 месяцев, то есть до 8 июня 2018 года.

В сентябре ВР приняла во втором чтении и в целом закон "Об НКРЭКУ". За соответствующий законопроект No2966-д проголосовали 250 народных депутатов