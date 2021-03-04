Рада провалила законопроєкти про легалізацію зброї

Верховна Рада провалила голосування за основний та альтернативний законопроєкти про легалізацію та обіг зброї в Україні.

Під час пленарного засідання 4 березня ухвалення законопроєкту про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї підтримали лише 88 народних депутатів. Так само парламенту не вистачило голосів для направлення законопроєкту на повторне перше читання (209) та для повернення на доопрацювання (214).

Після цього народні депутати провалили й альтернативний законопроєкт про цивільну зброю та боєприпаси: за його ухвалення проголосували 74 парламентарі, а за направлення на повторне перше читання - 173.

Зазначимо, основний законопроєкт пропонував встановити п'ять категорій цивільної вогнепальної зброї, а також запровадити посвідчення власника зброї, в якому разом із особистими даними необхідно вказувати серійний номер зброї та категорію, яку може придбати ця людина. Ще документ встановлював критерії, яким має відповідати людина для отримання зброї.

Водночас проєкт закону запроваджував обов'язкове страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї; Єдиний державний реєстр цивільної зброї; курси з вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування.

До того ж документ визначав заборонені до цивільного обігу вогнепальну зброю, бойові припаси до неї, частини зброї та додаткове обладнання до зброї, а також встановлював загальні засади спеціального обігу вогнепальної зброї та бойових припасів і діяльності стрілецьких тирів і стрільбищ.

Ключовою відмінністю альтернативного законопроєкту було те, що він дозволяв пересування з короткоствольною зброєю - на противагу основному проєкту, а також запроваджував поняття "зони, вільні від зброї".

Окрім цього, альтернативний проєкт пропонував передати Єдиний державний реєстр цивільної зброї в управління Мін'юсту, а не МВС, та передбачав спільне право власності на зброю.

Ще одним важливим нюансом в альтернативному проєкті є заборона нагороджувати зброєю осіб, які не служать у певному відомстві, до того ж документ пропонував робити це лише за видатні заслуги.

20 січня 2021 року Комітет Верховної Ради з питань діяльності правоохоронних органів рекомендував парламенту ухвалити в першому читанні закон про громадянську вогнепальну зброю та боєприпаси до неї. Документ має врегулювати питання володіння зброєю і не передбачає легалізацію.

У фракції "Слуга народу" заявляли, що готові проголосувати за законопроєкт у першому читанні з можливістю відправки на доопрацювання.