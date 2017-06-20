Рада провалила законопроект об усилении уголовной ответственности за платежные преступления

Верховная Рада Украины провалила голосование за законопроект No5361-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования перевода средств", передает корреспондент РБК-Украина.

Так, за основу документ поддержали лишь 180 парламентариев.

Поскольку законопроект ранее был отправлен на повторное первое чтение в комитет, глава ВР Андрей Парубий внес предложение вновь отправить документ на подготовку в комитет при участии Национального банка Украины. Однако его поддержали лишь 197 и 205 парламентариев.

После неудачных голосований спикер объявил законопроект отклоненным.

"Проект закона No5361-д отклонен", - подытожил глава парламента.

Документом предлагалось усовершенствовать регулирование платежных систем, упорядочить деятельность небанковских финансовых учреждений на рынке платежных услуг, предоставить право небанковским финансовым учреждениям осуществлять выпуск электронных денег, усовершенствовать порядок осуществления оверсайта платежных систем, привести национальное уголовное законодательство к требованиям европейского законодательства.

ВІДХИЛЕНО!#ЗП5361Д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання переказу коштів https://t.co/52XbrNAQsP pic.twitter.com/b9jCyNskq3 - Верховна Рада (@verkhovna_rada) June 20, 2017

Напомним, ВР снова отправила на повторное второе чтение закон о защите прав потребителей финуслуг.