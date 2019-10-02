Рада распустила Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания

Верховная Рада согласовала роспуск Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Верховная Рада приняла законопроект No2036 об увольнении членов Нацсовета. Такую инициативу поддержали 266 депутатов.

- Они смогут выполнять свои обязанности до назначения преемников. Такие изменения обеспечат непрерывную работу надзорного органа, - отметили во фракции Слуга народа.

Нацрада состоит из восьми человек: четыре от президента и четыре от Верховной Рады.

Закон вступит в силу на следующий день после официальной публикации, однако некоторые нормы - только с 1 января 2020 года.

Напомним, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отказался продлевать лицензию телекомпаниям-ретрансляторам 112 Украина.