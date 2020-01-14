Рада рассмотрит изменения Зеленского в Конституцию по отмене адвокатской монополии

Верховная Рада во вторник планирует предварительно одобрить внесенный Президентом законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, предусматривающий отмену адвокатской монополии.

Об этом говорится в повестке дняпленарного заседания, опубликованной на сайте парламента.

Рассмотреть соответствующий проект закона депутаты запланировали первым вопросом во вторник. Он предусматривает изъятие положения части четвертой статьи 131-2 Конституции, согласно которой исключительно адвокат осуществляет представительство другого лица в суде. Верховная Рада в начале сентября направила этот документ в Конституционный суд для получения заключения о его соответствии Основному закону государства. 1 ноября КС сообщил, что признал этот законопроект конституционным.

Второй вопрос повестки дня - рассмотрение законопроекта No1028 "О внесении изменения в статью 85 Конституции Украины (относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады Украины)". Согласно этой законодательной инициативе, Президент предлагает разрешить Раде для осуществления своих полномочий создавать соответствующие консультативные и совещательные органы.

Глава государства внес его в парламент как неотложный в конце августа 2019 года, а уже 3 сентября депутаты включили его в повестку дня сессии и направили в КС. В конце октября КС отправил в ВР вывод о признании законопроекта No1028 соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции.

Так, статья 157 предусматривает, что Конституция не может быть изменена, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости или на нарушение территориальной целостности Украины. С другой стороны, статьей 158 определено, что законопроект о внесении изменений в Основной закон, который рассматривался Верховной Радой и не был принят, может быть подан в ВР не раньше, чем через год со дня принятия решения по этому законопроекту. В то же время парламент в течение срока своих полномочий не может дважды изменять одни и те же положения Конституции.

После этого Верховная Рада намерена перейти ко второму чтению неотложного президентского законопроекта No2589 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно Фонда развития предпринимательства". Этот документ предусматривает к источникам финансирования специального фонда государственного бюджета на 2020 год средства от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц с направлением на обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства.

В то же время предусматривается соответственно в общем и по специальному фонду государственного бюджета увеличить поступления, расходы и предельный объем дефицита на 2 млрд грн.

Также второе чтение в парламенте должен пройти проект закона No2318-1 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины в связи с проведением административной реформы", который предусматривает объединение новой таможни в единую юридическую структуру.

На повторное рассмотрение с предложениями Президента в Раду во вторник должен быть вынесен закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" относительно статуса работников секретариатов депутатских фракций (депутатских групп) в Верховной Раде Украины" (No0970). В ноябре 2016 года пятый Президент Петр Порошенко ветировал этот закон.

Кроме того, 14 января ВР планирует рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий народного депутата. В повестке дня не указано, о ком именно идет речь.