Рада рассмотрит назначение главы Нацбанка на следующей пленарной неделе

Верховная Рада Украины на следующей пленарной неделе с 27 февраля по 2 марта рассмотрит вопрос назначения главы Национального банка Украины, а членов Центральной избирательной комиссии - если будут решены процедурные вопросы, заявляет председатель украинского парламента Андрей Парубий.

"По Национальному банку уже все готово. Думаю, что на следующей неделе мы рассмотрим вопрос по Национальному банку. Здесь есть уже прохождение всех процедур и комитета", - сказал Парубий в интервью телеканалу "Рада" в пятницу.

Спикер отметил, что у претендента на должность главы центробанка будут встречи с парламентскими фракциями и высказал надежду, что к следующей пленарной неделе политические дискуссии завершатся.

"С ЦИК ситуация немного сложнее", - сказал спикер.

Он напомнил, что антикоррупционное законодательство предусматривает прохождение кандидатов в члены ЦИК специальной проверки, которая может длиться до 20 дней. А.Парубий отметил, что направил документы для спецпроверки, как только получил от президента Украины представление на назначение членов Центризбиркома.

Парубий надеется, что к следующей пленарной неделе завершится спецпроверка.

"Потом комитет, потом вынесение на заседание Верховной Рады Украины. Могу гарантировать одно: как и вопрос Антикоррупционного суда, вопрос ЦИК я безотлагательно поставлю в повестку дня, как только будут завершены все предусмотренные законом процедуры. И я рассчитываю, что это может быть на следующей пленарной неделе", - сказал он.

Вместе с тем Парубий отметил, что вопрос внесения в повестку дня сессии законопроектов о Высшем антикоррупционном суде народные депутаты также рассмотрят на следующей пленарной неделе, после чего их передадут в профильный комитет, а затем можно голосовать за них в первом чтении.

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