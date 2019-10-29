Новый законопроект будет предусматривать существование единой государственной площадки для оценки имущества, заявил нардеп от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, таможенной и налоговой политики Даниил Гетманцев на закрытом заседании фракции, проинформировало издание Цензор.НЕТ.

Верховная Рада разработает новый законопроект об оценке имущества и электронных площадках. Такое решение приняли 28 октября на закрытом заседании фракции "Слуга народа", в котором принимал участие президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

В своем обращении к депутатам Зеленский отметил высокое доверие людей к партии, а также то, что нардепов от "Слуги народа" хотят дискредитировать оппоненты. Поэтому Зеленский поблагодарил тех депутатов, которые прошли публично полиграф и попросил членов фракции не ссориться между собой. На собрании не было представлено доказательств того, что депутаты приняли взятку.

Как рассказали депутаты, участвовавшие в заседании, нардеп от "Слуги народа", глава комитета по вопросам финансов, таможенной и налоговой политики Даниил Гетманцев заявил, что будет разработан новый законопроект об электронных площадках. Он, вероятно, будет предусматривать существование единой государственной платформы для оценки имущества.

Нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук прокомментировала заседание фракции: "Вопросы налогового комитета обсуждали дольше всего. Это сложный разговор для нашей фракции, но откровенный диалог и полиграф сняли много подозрений. Коррупционные площадки и посредники все равно исчезнут - соответствующий законопроект будет рассмотрен на комитете и вынесен в зал".

Зеленский потребовал от ряда депутатов из фракции "Слуга народа", которые входят в парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, пройти тест на полиграфе из-за отказа голосовать на заседании комитета 18 октября за законопроект No2047-д о ликвидации коррупционных схем во время оценки объектов недвижимости. Его поддержали пять депутатов от "Слуги народа" (всего в комитете 20 представителей этой фракции). Депутаты, возможно, отказались поддерживать проект закона за вознаграждение. По информации экс-нардепа Сергея Лещенко, депутатам заплатили по $30 тыс. за отказ от голосования.

Законопроект предлагает отменить работу платных электронных площадок, через которые оценщики недвижимости и нотариусы обязаны подавать отчеты об оценке недвижимости в единую базу. Площадки, по данным СМИ (например, проекта Bihus.info), связаны с народным депутатом от группы "За майбутнє" Антоном Яценко. Он отрицает это и заявляет, что не занимается бизнесом.

23 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного получения неправомерной выгоды народными депутатами.

С 23 октября представители фракции "Слуга народа" в прямом эфире проходят проверки на детекторе лжи. О тестировании уже сообщили Александр Дубинский, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина и Олег Марусяк (входят в комитет по вопросам финансов), а также Александр Качура (входит в комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства) и лидер фракции Давид Арахамия (он член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки).

Руководитель представительства Всеукраинской ассоциации полиграфологов в Киеве Игорь Ищук отметил, что полиграф "не показывает ложь", и назвал процедуру прохождения детектора лжи нардепами от "Слуги народа" цирком и манипуляциями.

Зеленский говорил, что, если проверкой на полиграфе "будет установлена хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете", ими должны заняться антикоррупционные органы.