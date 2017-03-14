Рада разрешила объединять общины без изменения границ районов

Верховная Рада разрешила создавать объединенные территориальные общины без изменения границ районов. За изменения в некоторые законы касательно особенностей добровольного объединения территориальных общин на территориях смежных районов N5520 в целом проголосовали 232 депутата.

Принятым законом предусмотрено, что границы районов могут не меняться, если в состав объединенной общины входят община города республиканского/областного значения или общины села, поселка, другого города смежного района.

Также предусмотрено, что если в состав объединенной общины входит территориальная община из смежного района, расширяется тот район, на территории которого находится административный центр новой объединенной общины.

Согласно законодательному акту, предложения касательно изменения границ районов местные госадминистрации подают в Кабинет министров, последний вносит эти предложения в парламент.

Комментируя данный закон, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко отметил, что документ дает возможности и механизм для создания объединенных общин, в состав которых вошли местные советы разных районов, а также объединения общин вокруг городов областного значения.

"Общины добровольно объединяются и хотят совместно строить будущее вокруг своих традиций и культуры, а не согласно установленным границам районов. Многие общины остались вне возможностей восстановить историческое объединение и создать те общины, которые все время существовали, но были разделены при советской власти - чтобы ими было проще управлять", - цитирует чиновника пресс-служба Минрегиона.

В ведомстве напомнили, что отсутствие оснований для назначения первых выборов в общинах, созданных на границах районов или вокруг городов областного значения, Центризбирком обосновывает необходимостью для начала изменений Радой границ соответствующих районов.

В то же время по обращению Минрегиона парламентский комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления предоставил разъяснение, в котором говорится, что выборы в указанных случаях можно назначать и без изменения границ районов.

30 апреля 2017 года в 47 объединенных территориальных общинах в 19 областях пройдут местные выборы.