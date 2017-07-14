Рада разрешила Парубию подписать закон о Конституционном суде

Верховная Рада разрешила председателю парламента Андрею Парубию подписать закон о Конституционном суде.

Парламентарии провалили два проекта постановлений об отмене результатов голосования, передает корреспондент УНН.

Законом предусмотрено, что в состав Конституционного суда входят 18 судей. Президент Украины, Верховная Рада Украины и съезд судей Украины назначают по шесть судей Конституционного суда.

Законом предусмотрено, что в составе суда действуют Большая палата, два сената и шесть коллегий. Большая палата действует в составе всех судей Конституционного суда. Также законом определены вопросы, которые будут находиться в ее компетенции. Законом предусмотрено, что должностной оклад судьи Конституционного суда устанавливается в размере должностного оклада судьи Верховного суда.

Как отметил во время обсуждения народный депутат от "Батькивщины" Юрий Одарченко, оклад судьи КС составит 120 тыс. грн в месяц.

Судьям Конституционного суда, занимающих должности секретаря Коллегии, выплачивается ежемесячная доплата в размере 5% должностного оклада судьи; заместителя председателя суда - 10% должностного оклада судьи; председателя суда - 15% должностного оклада судьи. Законом определено, что судья Конституционного суда в отставке получает ежемесячное пожизненное денежное содержание, выплачиваемое в размере 50% вознаграждения судьи Конституционного суда.

Согласно закону, ежемесячное пожизненное денежное содержание судьи Конституционного суда в отставке выплачивается безотносительно к заработку (прибыли), который судья получил после выхода в отставку. Ежемесячное пожизненное денежное содержание судьи Конституционного суда в отставке выплачивают органы Пенсионного фонда Украины за счет средств государственного бюджета.

Законом определено, что отбор кандидатур на должность судьи Конституционного суда на конкурсной основе осуществляют конкурсные комиссии, которые создают соответственно Президент Украины, Верховная Рада, Съезд судей Украины, а в период между съездами судей - Совет судей Украины. Согласно законопроекту, судья Конституционного суда назначается на девять лет без права быть назначенным повторно.

Как сообщал УНН, 13 июля Верховная Рада приняла законопроект о Конституционном суде.