Рада разрешила подписать закон об обеспечении суверенитета на Донбассе

Верховная Рада отказалась отменить результаты голосования за закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

За принятие проекта постановления No7163-П проголосовали 37 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Теперь председатель Рады Андрей Парубий имеет право подписать соответствующий закон и направить его на подпись Президенту Петру Порошенко.

После получения закона Порошенко должен в течение 15 дней подписать его или вернуть парламенту со своими предложениями.

Как сообщали Українські Новини, 18 января Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе.

В ООН назвали урегулирование конфликта на Донбассе одним из приоритетоворганизации в 2018.