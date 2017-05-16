Рада разрешила выпускникам из Крыма поступать в украинские вузы по результатам вступительных экзаменов

Верховная Рада разрешила выпускникам, которые проживают на временно оккупированных территориях (Крым - ИФ) и которые получили документ об общем среднем образовании поступать в учебные заведения, расположенные на территории Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей по результатам вступительных экзаменов.

За законопроект No 6116 "О внесении изменений в закон Украины о высшем образовании, касающемся обеспечения права на получение высшего образования лицам, местом проживания которых является временно оккупированная территория Украины" в первом чтении и в целом проголосовали 238 народных депутатов.

Законопроект разрешает лицам, которые проживают на временно оккупированной территории и которые получили документ о среднем образовании, поступать в одно из высших учебных заведений, находящихся на территории Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов в пределах установленных квот приема в высшие учебные заведения Украины.

Закон также устанавливает размер квоты для приема лиц, местом проживания которых является временно оккупированная территория, в высшие учебные заведения, которые находятся на территории Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей в размере 1000 мест государственного заказа.