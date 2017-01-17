Рада сегодня может повысить зарплаты депутатам до 26-32 тыс грн

Проект постановления о повышении зарплат нардепам включен в повестку дня сегодняшнего заседания парламента

Верховная Рада Украины на пленарном заседании во вторник, 17 января 2017 года, планирует рассмотреть вопрос повышения зарплат народным депутатам до 26-32 тысяч грн. Соответствующий проект постановления о финансовом обеспечении деятельности парламента N5573 включен в повестку дня сегодняшнего заседания.

Согласно документу, должностной оклад спикера Рады предлагается установить на уровне 20 прожиточных минимумов для трудоспособного лица, или 32 тысяч грн (прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 1 января 2017 года составляет 1 600 грн). Оклад первого вице-спикера может составить 19,2 прожиточных минимумов (30 720 грн), вице-спикера - 18,7 (29 920 грн).

В то же время зарплату председателя парламентского комитета и главы фракции (депутатской группы) предлагается установить на уровне 28 800 грн, замглавы комитета, секретаря комитета, замглавы фракции - 27 200 грн, главы подкомитета комитета - 26 400 грн, члена комитета (которыми являются большинство нардепов) - 25 920 грн.

Кроме того, проект постановления предусматривает в смете парламента на 2017 год общие расходы на сумму 1,128 млрд грн, из которых 625,2 млн грн предлагается потратить непосредственно на работу депутатов (в том числе на зарплату), 443,7 млн грн - на обслуживание и обеспечение работы Рады, 59,5 млн грн - на освещение деятельности законодательного органа в СМИ и финансовую поддержку парламентской газеты Голос Украины.

По состоянию на сегодняшний день зарплата народного депутата Украины составляет 17,65 тысяч грн, спикера Рады - 19,6 тысяч грн.

1 ноября 2016 года сообщалось, что народные депутаты отменили решение о повышении себе заработных плат. Соответствующее решение поддержали 264 парламентария.

Позже, в конце декабря 2016 года, нардепы снова попытались поднять вопрос повышения своих зарплат, однако тогда он не был рассмотрен.