Рада сегодня планирует определиться с аудитором НАБУ

Верховная Рада во вторник, 21 марта, планирует определиться со своим представителем в составе комиссии внешнего контроля проведения независимой оценки эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины.

Данный вопрос стоит в обнародованной повестке дня работы украинского парламента во вторник.

Напомним, на заседании 23 февраля Верховная Рада не смогла избрать кандидата в состав комиссии, ответственной за аудит эффективности деятельности НАБУ. Кандидатуру американца Роберта Сторча, назначение которого было поддержано антикоррупционным комитетом парламента, поддержали всего 76 депутатов. После этого провалилось также голосование по альтернативной кандидатуре Найджела Брауна - за него удалось набрать лишь 214 голосов. В результате было решано вернуть данный вопрос в комитет на доработку.

Как сообщали в "Центре противодействия коррупции", кандидатуру Брауна утром 23 февраля в обход антикоррупционного комитета согласовали фракции НФ и БПП. Сам Браун, который присутствовал на заседании Рады, не смог ответить на вопрос, кто его пригласил и как он вообще оказался в Украине. Ранее он работал наемным юристом в частном секторе. При этом, активисты сомневаются в юридических достижениях и независимости Брауна.

В свою очередь, директор НАБУ Артем Сытник заявил, что депутаты от БПП и "Народного фронта" ищут возможность сменить руководство Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с помощью новой кандидатуры аудитора.

16 марта часть членов комитета Верховной Рады по вопросам противодействия и предотвращения коррупции от БПП, НФ и "Відродження" в ходе проведенного сегодня "заседания" рекомендовали на рассмотрение парламента две кандидатуры к назначению в комиссию по проведению аудита деятельности НАБУ. Однако парламент в этот же день не смог вынести на рассмотрение этот вопрос, поскольку это предложение поддержали только 205 депутатов.