Рада сегодня продолжит рассматривать поправки к законопроекту о земле

Верховная Рада начнет свою работу сегодня с часа вопросов к правительству. Об этом свидетельствует повестка дня Рады на 7 февраля. Онлайн-трансляцию будет вести телеканал "112 Украина".

Затем нардепы продолжат рассматривать поправки к законопроекту о земле.

Напомним, утром Рада открыла заседание и сразу ушла на три подряд внеплановых получасовых перерыва.

Во время вечернего заседания нардепы так и не закончили рассматривать поправки к законопроекту о земле.

Центральное место в президиуме рядом с креслом спикера заняла лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, спровоцировав потасовку между депутатами Артемом Дмитруком и Сергеем Власенко. Впоследствии нардепы подрались во второй раз.

Позже нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что Юлия Тимошенко порезала себе палец, вырывая микрофон спикера ВР Дмитрия Разумкова.

Нардеп от "Слуги народа" Александр Кабанов во время заседания Верховной Рады смотрел сериал.