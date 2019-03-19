Рада сегодня продолжит рассматривать правки к "языковому закону"

На пленарном заседании Верховной рады Украины 19 марта продолжат рассмотрение "языкового закона". Об этом говорится в повестке дня на сайте украинского парламента.

Согласно опубликованной повестке дня, заседание парламента начнется в 10:00, нардепы выступят с заявлениями и предложениями от депутатских фракций и групп. Ожидается, что после 10:30 депутаты продолжат рассмотрение "языкового закона".

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что после принятия "языкового закона" Кабинет министров приступит к приведению всех подзаконных актов в соответствие с новым законом.

"Как только вы его завершите и примете, хочу вам гарантировать, что правительство очень будет быстро нарабатывать все подзаконные акты для того, чтобы это обеспечить", - отметил Гройсман на часе вопросов к правительству на прошлой неделе.

Ранее также стало известно, что Кабмин внес в Раду закон о содействии государства в изучении украинского языка. Документом предусматривается, что государство способствует изучению украинского языка, в том числе путем направления в педагогических (научно-педагогических) работников в иностранные учебные заведения.