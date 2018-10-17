Рада сегодня рассмотрит проект Кодекса по процедурам банкротства

Верховная рада Украины на пленарном заседании 17 октября рассмотрит проект Кодекса по процедурам банкротства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт украинского парламента.

Кроме того, нардепы рассмотрят ратификацию международных протоколов об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество с Турцией и Британией. Также планируется ратификация меморандума с правительством Австрии о взаимном доступе на рынки труда семей работников дипломатических представительств и консульских учреждений.

Нардепы сегодня рассмотрят изменения в статью 44 закона "О высшем образовании", а также в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения доступа защитника к лицу, имеет право на защиту.

Напомним, накануне Рада отказалась снимать депутатскую неприкосновенность с Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.

Отметим, спикер Верховной рады Андрей Парубий на этой неделе может подписать постановление о санкциях против телеканалов "112 Украина" и NewsOne.