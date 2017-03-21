Рада сегодня рассмотрит вопросы топливно-энергетического комплекса

Верховная Рада Украины сегодня, 21 марта 2017 года, на пленарном заседании рассмотрит вопросы топливно-энергетического комплекса. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента.

В частности, нардепы рассмотрят проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О теплоснабжении" относительно стимулирования производства тепловой энергии из альтернативных источников энергии во втором чтении.

Также ВРУ сегодня, в первом чтении, рассмотрит проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О высшем образовании" относительно образовательно-квалификационного уровня "младший специалист".

Напомним, ранее сообщалось, что Рада рассмотрит назначение членов Счетной палаты в четверг.