Рада сегодня рассмотрит вопросы ядерной безопасности

Верховная рада Украины на пленарном заседании 17 апреля 2018 года рассмотрит вопросы ядерной политики и безопасности. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента.

В частности, нардепы начнут заседание с рассмотрения изменений в закон о социальной защите пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы (относительно выплаты денежной компенсации на бесплатное питание детей). После этого Рада рассмотрит изменения в некоторые законы в сфере использования ядерной энергии, относительно безопасности использования ядерной энергии, усовершенствования законодательства по вопросам обращения с радиоактивными отходами.

Кроме того, нардепы рассмотрят изменения в закон об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности относительно компенсации риска населению, которое проживает на территории зон наблюдения в объединенных территориальных общинах. Также Рада может внести в повестку дня законопроект о внесении изменений в закон о ВСУ относительно обеспечения национальной безопасности и обороны, сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.