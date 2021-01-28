Рада схвалила створення Бюро економічної безпеки

Верховна Рада прийняла Закон "Про Бюро економічної безпеки України"

У четвер, 28 січня, Верховна Рада прийняла Закон "Про Бюро економічної безпеки України".

Цей Закон визначає правові основи організації та діяльності Бюро економічної безпеки України.

Згідно із Законом, Бюро економічної безпеки України є центральним органом виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави.

Законом визначаються завдання, функції та повноваження Бюро економічної безпеки України, контроль за його діяльністю, правовий статус, обов'язки та відповідальність працівників Бюро економічної безпеки України, взаємодія з державними органами, підприємствами, установами та організаціями, компетентними органами інших держав тощо.

Законом встановлено, що Бюро економічної безпеки України в порядку, визначеному законом, має безпосередній, у тому числі автоматизований, доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків (баз) даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, користується державними, у тому числі урядовими, засобами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

Проект Закону зареєстровано за No 3087-д.

Судебно-юридическая газета

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