Рада схвалила вихід України з Антитерористичного центру СНД

Верховна рада на засіданні 16 лютого ухвалила в цілому законопроєкт No0065 про вихід України з Рішень щодо створення та діяльності Антитерористичного центру держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав (СНД), передає кореспондент видання "ГОРДОН".

За відповідний документ проголосувало 309 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

"Верховна рада постановила вийти з Рішення про створення Антитерористичного центру держав - учасниць СНД, підписаного 21 червня 2000 року в Москві, та Рішення про Антитерористичний центр держав - учасниць СНД, підписаного 1 грудня 2000 року у Мінську, ратифікованих Верховною Радою 4 жовтня 2001 року", - ідеться у повідомленні на сайті парламенту.

Окрім того, Рада ухвалила вийти з Рішення про внесення змін і доповнень до Положення про Антитерористичний центр держав - учасниць СНД, підписаного 28 листопада 2006 року у Мінську, ратифікованого парламентом України 6 березня 2008 року.

12 квітня 2018 року п'ятий президент України Петро Порошенко запропонував офіційно припинити участь країни у статутних органах СНД.

У травні 2018 року Порошенко підписав указ про відкликання представників України зі всіх статутних органів СНД, наприкінці серпня Україна закрила представництво при СНД.

Із 2019 року Україна вийшла із низки угод, підписаних у межах СНД. У МЗС України заявляли, що загалом Київ проводить інвентаризацію 236 договорів у межах СНД.

СНД створили у грудні 1991 року.