Рада случайно ликвидировала налоговую милицию - нардеп

Ликвидация ведомства произошла из-за смены номера пункта о налоговой милиции в законопроекте, который забыли изменить и в переходных положениях

Налоговая милиция с 1 января 2017 года согласно изменениям в налоговом кодексе Украины находится вне закона. Об этом сообщила народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва Татьяна Острикова на своей странице в Facebook.

"Соответствующий раздел ХVІІІ-2 "налоговая милиция" исключен из налогового кодекса и это вступило в силу 01.01.17", - написала она.

По словам нардепа, планировалось, что норма о ликвидации налоговой милиции вступит в силу вместе с новым законом о создании финансовой полиции.

"Но в законопроекте изменили номер пункта о налоговой милиции, а в переходных положениях, касающихся вступления в силу соответствующих норм - номер изменить забыла. И получается, что пункт 134 об исключении из налогового кодекса раздела ХVІІІ - 2 "налоговая милия" вступил в силу", - разъяснила Острикова.

Как считает депутат, из сложившейся ситуации есть три выхода - получить разъяснение о технической ошибке и закон вступит в силу вместе с созданием финансовой полиции; внести изменения в налоговый кодекс, соблюдая процедуру рассмотрения законопроекта; рассмотреть и принять законопроект о создании финансовой полиции.

30 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине".