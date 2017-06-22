Рада сможет рассмотреть представление генпрокурора о снятии неприкосновенности с 5 нардепов до летних каникул - Пинзеник

Первый заместитель главы регламентного комитета Павел Пинзеник надеется, что Верховная Рада до летних каникул сможет рассмотреть представление генерального прокурора Юрия Луценко о снятии депутатской неприкосновенности с пяти народных депутатов.

"Как только представления придут в комитет, мы спланируем свою работу и в период, который определяет регламент, 20-дневного общего срока рассмотрим эти представления. И я так надеюсь, что если нам ничего не помешает - а, я думаю, нам ничего не помешает, хотя работы довольно много, все-таки пять представлений - мы до завершения этой сессии рассмотрим вопрос, оно будет готово к рассмотрению в зале на пленарном заседании", - сказал П.Пинзеник журналистам в кулуарах парламента в четверг.

Как сообщалось, в среду вечером пресс-секретарь председателя парламента Андрея Парубия Андрей Ковалев сообщил, что представления на снятие неприкосновенности с пяти народных депутатов поступили в Верховную Раду и спикер направил их в регламентный комитет. По его словам, представления поступили на Андрея Лозового (фракция Радикальной партии), Олеся Довгого (группа "Воля народа"), Евгения Дейдея, Максима Полякова (оба - фракция "Народный фронт") и Борислава Розенблата (фракция "Блок Петра Порошенко").

П.Пинзеник в четверг утром сообщил, что в регламентный комитет пока не поступило ни одно из этих представлений.