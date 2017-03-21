Рада снова не смогла назначить аудитора НАБУ по своей квоте

В ходе рейтингового голосования за кандидатуру Роберта Сторча проголосовали 178 депутатов, за кандидатуру Брауна - 202 депутата

Верховная Рада Украины снова не назначила аудитора Национального антикоррупционного бюро. Соответствующее решение поддержали 200 депутатов, 60 депутатов проголосовали против.

"Решение не принято. Я даю поручение комитету ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции доработать этот вопрос и внести на рассмотрение ВР", - заявил спикер парламента.

Сегодня в ходе рейтингового голосования за кандидатуру Роберта Сторча проголосовали 178 депутатов, за кандидатуру Брауна - 202 депутата.

Позицию комитета озвучил нардеп от БПП Игорь Артюшенко. Отметим, что ранее комитет рекомендовал кандидатуру Роберта Сторча. Кандидатуру Брауна представил на заседании Рады 27 февраля глава фракции БПП Игорь Грынив.

Позже была попытка второй раз рассмотреть данный вопрос. Тогда же было собрано срочное заседание антикоррупционного комитета, чтобы дать возможность вынести вопрос в сессионный зал. Тогда комитет решил предложить залу две кандидатуры для рейтингового голосования. Однако вопрос не смогли включить в повестку дня.

Спикер парламента Андрей Парубий сегодня заверил, что решение комитета, принятое без его главы и в срочном порядке, является правомочным.

"Я провел по данному вопросу юридическую полную справку, есть решение комитета, оно представлено согласно порядку и только по решению комитета оно рассматривается", - заявил спикер.

Глава антикоррупционного комитета Егор Соболев заявил, что готов снова собрал комитет для рассмотрения этого вопроса.

"Сейчас речь идет не о Сторче и не о Брауне. Если это вызывает такое мошенничество, такое манипулирование процедурами, давайте начнем действовать по-нормальному, как мы не раз здесь действовали. Я готов снова собирать наш комитет по противодействию коррупции для того, чтобы с самого начала обсудить и вынести рекомендации для ВР", - заявил Соболев.

Также Соболев предупредил коллег, что к Раде уже едет "Автомайдан".

"За этим решением сейчас следит очень многие граждане. К парламенту уже едет Автомайдан. К парламенту уже собираются люди, которые обеспокоены попыткой поставить под угрозу независимость антикоррупционного бюро. Вас втягивают в сделку. Вы прекрасно понимаете, что не было решения комитета", - заявил он.

Как известно, изначально проектом постановления 5771 предлагалось назначить на указанный пост американца Роберта Сторча. Позже в Раде был представлен второй кандидат, британец Найджел Браун. Его кандидатуру в ходе заседания предложил глава фракции "Блока Петра Порошенко" (БПП) Игорь Грынив. Глава Антикоррупционного комитета Егор Соболев заявил, что Брауна "пытаются сделать объектом для манипуляций".

В ходе рейтингового голосования 27 февраля Сторча поддержали 76 депутатов, Брауна – 205. Поскольку кандидатура Брауна не набрала 226 голосов, проект постановления был отправлен на доработку.

Согласно законодательству, ежегодно проводится независимая оценка (аудит) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Аудит проводит комиссия внешнего контроля в составе трех человек, которых ежегодно должны определять президент Украины, ВР и Кабинет министров. Член комиссии должен иметь значительный опыт работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах, за рубежом или международных организациях и обладать необходимыми знаниями и навыками для проведения аудита