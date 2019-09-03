Рада сняла депутатскую неприкосновенность: как голосовали нардепы

Верховная рада приняла в целом законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно неприкосновенности народных депутатов. Документ предусматривает отмену неприкосновенности уже с 1 января 2020 года.

Изменения в Конституцию поддержали 373 нардепа, трое воздержались (Ахтем Чийгоз, Николай Княжицкий и Руслан Князевич), 28 - не голосовали.

Фракция "Слуги народа" дала максимальное количество голосов "За": 252. Законопроект поддержали почти все 33 внефракционных депутата (только Андрей Деркач отсутствовал).

"Европейская солидарность" дала 24 голоса "За", все трое воздержавшихся были из этой фракции. "Батькивщина" поддержала изменения в Конституцию 23 голосами (не было только Юлии Тимошенко). Группа "За майбутнє" дала 22 голоса "За", фракция "Голос" - 19 "За" (отсутствовала только Юлия Клименко).

Единственная фракция, которая не приняла участие в голосовании, - это "Оппозиционная платформа - За жизнь". Из 44 членов фракции 27 не голосовали, 17 отсутствовали. Отметим, что ОПЗЖ еще по итогам голосования законопроекта в первом чтении провалила свое предвыборное обещание.

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Напомним, ранее эксперт по конституционному праву рассказал, почему парламент девятого созыва не мог голосовать за законопроект Петра Порошенко об отмене неприкосновенности