Рада со скандалом провалила назначение "аудитора" для НАБУ

Верховная Рада не смогла определить кандидата в состав комиссии внешнего контроля по проведению аудита эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро.

После скандала с кандидатурами парламент отправил этот вопрос на доработку комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Депутаты начали рассматривать проект постановления №5571 авторства Егора Соболева, которым предлагалось определить кандидатом в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки НАБУ Роберта Сторча – заместителя генерального инспектора департамента юстиции Соединенных Штатов Америки.

Многие возмущались тем, что американец претендует на эту должность. Егор Соболев объяснил, что закон выдвигает к кандидату как требование опыт участия в международных организациях и судах – а таких экспертов в Украине нет. "Кому вы готовы доверить аудит НАБУ из украинских экспертов?", – спросил депутат.

Однако вдруг парламенту предложили другую кандидатуру – Найджела Брауна: глава фракции БПП Игорь Грынив предложил его от имени фракций "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт".

Глава Верховной Рады Андрей Парубий сказал: "Есть две кандидатуры – Роберт Сторч, которого предложил комитет… И вторая кандидатура, предложенная фракциями. У меня утром был разговор с двумя главами фракций, где было четко указано, что предлагает Верховная Рада. И если даже в других законопроектах есть "по рекомендации комитета", здесь нет этого раздела – поэтому каждый может предложить кандидатуру, а Верховная Рада будет определяться".

"Когда пришли ко мне два главы фракций, я провел с юристами консультации – и мне четко объяснили: может быть названа любая кандидатура. Более того, как сообщили, сейчас в зале присутствует Найджел Браун – и согласно процедуре обсуждения надо предоставить ему слово", – сказал спикер.

Несмотря на негодование в зале, Браун выступил.

Он сказал, что преобладающая часть его карьеры – отыскивать правду, и предположил, что его пригласили, потому что он "на слуху".

Однако Браун не смог сказать, кто предложил его кандидатуру и кто пригласил его в Украину. Он заверил, что сам оплатил свой самолет в Киев и отель в столице Украины.

Ни Сторч, ни Браун не получили поддержки нардепов. За кандидатуру Сторча, которого предлагал комитет, проголосовали 76 депутатов, а за Брауна – 205.

Глава Верховной Рады назвал это "рейтинговым голосованием" и поставил на голосование кандидатуру Найджела Брауна – но это предложение получило 214 голосов.

Предложение вернуть постановление в комитет на доработку поддержали 273 депутатов.

Егор Соболев о выдвижении Брауна сказал: "Это неслыханный позор и идиотизм. Был проведен конкурс, было решение комитета, за которое голосовали все представители фракций".

Иван Крулько возмутился, что кандидатуру внесли с нарушением регламента, – и предложил Брауну снять свою кандидатуру.

Сергей Лещенко обратился к Брауну: "Ваша биография – это сплошная бизнес-практика… Сможете ли вы быть непредубежденным аудитором?".

"Антикоррупционному аудиту не нужен бюрократ. Я расследовал самые крупные финансовые преступления в мире", – ответил иностранец.



Такую информацию о Брауне раздали депутатам

Юлия Тимошенко, как и Олег Ляшко, спросила, кто пригласил Брауна в Украину. По ее словам, Роберт Сторч – независимый эксперт, а Найджела Брауна "пытается номинировать" Петр Порошенко, чтобы продолжать коррупционные действия.

К слову, Сторч в свое время работал советником по вопросам правосудия в посольстве США в Украине, а в 2014 году был привлечен к разработке проекта закона о НАБУ. По словам Соболева, сейчас Дональд Трамп номинировал его на высокую должность в США.

Алена Рощенко, УП