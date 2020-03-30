Рада со второй попытки назначила новых министра финансов и главу МОЗ

Верховная рада Украины со второй попытки назначила новым министром финансов Сергея Марченко и главой Минздрава Максима Степанова.

За назначение Марченко проголосовали 256 народных депутатов при 226 минимально необходимых.

За назначение Степанова проголосовали 246 нардепов.

"Верховна Рада підтримала запропоновані Урядом кандидатури міністра фінансів та охорони здоров'я. Вимоги до кандидатів були дуже високі, по іншому в цей відповідальний час - ніяк. Розраховую, що Максим Степанов та Сергій Марченко забезпечать ефективну роботу міністерств та спрямують зусилля на подолання спільної загрози", - прокомментировал это назначение премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.