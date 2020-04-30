Рада сьогодні розгляне спецпроцедуру для прискорення прийняття закону про банки

Верховна рада на позачерговому засіданні 30 квітня розгляне спеціальну процедуру, яка дозволить прискорити процес прийняття закону про банках. Про це йдеться в порядку денному парламенту.

Так, парламент розглянемо застосування особливої процедури розгляду законопроектів у другому читанні, передбаченої статтею 119-1 Закону України "Про Регламент Верховної ради України", при розгляді у другому читанні проекту закону про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності

Раніше РБК-Україна писало, що народні депутати зібрали 150 підписів для ініціювання спецпроцедуры для розгляду антиколомойского закону про банки. Після цього питання буде винесено на голосування в сесійний зал.

Також повідомлялося, що закон про банки після прийняття можуть оскаржити у Конституційному суді України. До закону є ряд питань з точки зору відповідності Конституції та міжнародним конвенціям.

До цього фінансовий комітет парламенту рекомендував Раді прийняти закон про банки у другому читанні після того, як пройшов всі правки до проекту.