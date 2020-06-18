Рада сьогодні візьметься за програму дій уряду, законопроєкти про референдум і гральний бізнес

ВР вдруге спробує схвалити Програму діяльності Кабінету міністрів, а також розгляне законопроєкти "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" та "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

Про це йдеться у порядку денному, опублікованому на сайті Верховної Ради.

Розгляд питання про Програму діяльності Кабінету міністрів заплановано на початок засідання.

Порядком денним також передбачено заслуховування звіту про виконання закону "Про державний бюджет України на 2019 рік" (No3269, No3269-д). Звіт має представити міністр фінансів Сергій Марченко, співдоповідач - голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

Окрім того, у першому читанні заплановано розгляд президентського законопроєкту No3612 " Про народовладдя через всеукраїнський референдум".

У другому читанні депутати розглянуть законопроєкт No2285-д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

На засіданні в четвер парламент також ухвалить рішення про дострокове припинення повноважень народних депутатів Святослава Вакарчука (фракція "Голос") та Ольги Бєлькової ("Батьківщина").

Депутати мають намір ухвалити в другому читанні і законопроєкти "Про внесення змін до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд" щодо забезпечення суду приміщенням та інших питань роботи суду" (No3348) та "Про внесення змін до Закону України "Про реструктуризацію заборгованості державного підприємства "Антонов" щодо уточнення деяких питань реструктуризації заборгованості з метою створення передумов для забезпечення Вищого антикорупційного суду приміщенням" (No3350). Крім того, порядок денний також передбачає розгляд у першому читанні законопроєкту No3112 "Про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження" (щодо обов'язку виконавця проводити індексацію розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі)".