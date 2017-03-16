Рада создала электронный реестр военнообязанных

Верховная Рада приняла решение о создании Единого государственного реестра военнообязанных.

За соответствующий законопроект No2504-д в повторном втором чтении проголосовали 236 народных депутатов.

Как известно, законопроект 2504-д был зарегистрирован в ноябре 2015 года и с тех пор неоднократно дорабатывался.

Государственный реестр будет единой автоматизированной информационно- телекоммуникационной системой, где будет храниться информация обо всех военнообязанных (призывниках).

Реестр должен помочь ведению воинского учета; планированию и выполнению мероприятий мобилизации, призыва на срочную военную службу, принятия на военную службу по контракту; информационному обеспечению лиц, уволенных с военной службы, имеющих право на пенсию, и членов семей погибших военнослужащих сведениями о воинском учете.

Реестр будет содержать персональные и служебные данные военнообязанных граждан Украины в возрасте от 17 до 60 лет, в частности, сведения о дате выезда за пределы Украины и дате возвращения на территорию Украины.

Владельцем всей информации будет выступать Министерство обороны, а распорядителем - Генеральный штаб.

Сюда будет перенесено сведения из ЦИК, Госпогранслужбы, Минобразования, миграционной и фискальной служб. Также реестр пополнится данными военнообязанных (призывников) с учетных карточек и личных дел военкоматов.

"Батькивщина" и "Оппозиционный блок" не дали своих голосов за принятие указанного закона. Одна из главных претензий к документу - опасение, что персональные данные военнообязанных будут недостаточно защищены и могут попасть в руки противника или других заинтересованных лиц.