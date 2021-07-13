Рада ухвалила закон про реформування Укроборонпрому

Верховна Рада ухвалила закон "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності" (No3822).

Як передає кореспондент Укрінформу, за відповідний проєкт закону у другому читанні проголосували 256 народних депутатів.

Ухвалений закон передбачає структурне перезавантаження 118 розрізнених підприємств Укроборонпрому, 21 з яких розташовуються на тимчасово окупованих територіях.

Документ, зокрема, передбачає запровадження сучасної моделі корпоративного управління на підприємствах концерну, яка убезпечить їх від корупційних ризиків, конфлікту інтересів та прямого політичного впливу.

Крім того, згідно із законом, здійснюватиметься оздоровлення підприємств Укроборонпрому на всіх рівнях: фінансовому, соціальному та виробничо- технологічному. Це дозволить залучати прямі інвестиції з метою виготовлення сучасних зразків озброєння та військової техніки, передусім для потреб Збройних сил України.

Крім цього, документ передбачає, що усі кошти від реалізації надлишкового та непрофільного майна державних підприємств ОПК в результаті реформи будуть направлені виключно на потреби цих підприємств. А також, що ці кошти не зможуть бути виведені з галузі.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт No3822 "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності" 29 січня 2021 року.