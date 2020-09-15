Рада ухвалила заяву щодо ситуації в Білорусі

Верховна рада ухвалила заяву щодо ситуації у Білорусі. У документі сказано, що президентські вибори в Білорусі не були ані вільними, ані чесними.

"За" постанову проголосували 228 парламентаріїв.

У документі парламент зазначає, що вибори пройшли в умовах цілковитої відсутності змагальності між кандидатами, вільних ЗМІ, а також авторитетних спостерігачів від міжнародних організацій, таких як ОБСЄ, Рада Європи.

Нагадаємо, 14 серпня ЦВК Білорусі оголосила офіційні результати виборів президента, згідно з якими Лукашенко набрав 80,1% голосів, тоді як Світлана Тихановська - 10,1%.

Опозиція та громадськість не визнали результати ЦВК, через що в Білорусі тривають протести.

Правоохоронці практично щодня затримують десятки мітингувальників, до яких потім застосовують тортури і тиск.