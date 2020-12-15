Рада ухвалила зміни до Бюджетного кодексу України

Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект № 4100-д про внесення змін до Бюджетного кодексу України. "За" проголосували 311 народних депутатів.

Зазначимо, що без цього закону парламент не міг би ухвалити Держбюджет на 2021 рік.

Під час пленарного засідання парламент підтримав правку нардепа від "Батьківщини" Альони Шкрум щодо призначення особи, яка досягла 65-річного віку, на посаду державної служби – на один рік з правом повторного призначення без обовʼязкового проведення конкурсу щорічно. Рішення про продовження строку перебування на державній службі ухвалюється суб’єктом призначення щороку, але не більш як до досягнення державним службовцем 70-річного віку.

У такому разі вихідна допомога державному службовцю, який звільняється, виплачується одноразово за його бажанням.

Підтримали й правку нардепа від "Голосу" Галини Васильченко про повернення місцевому самоврядуванню частки від акцизу на паливо.

"Установити, що у 2021 році, як виняток з положень пунктів 1 і 2 частини третьої статті 29 цього Кодексу, 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44 відсотка акцизного податку з увезеного на митну територію України пального у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України, зараховуються до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування автоматично", - йдеться в тексті правки.

У першому півріччі 2021 року - пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за друге півріччя 2020 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за друге півріччя 2020 року; у другому півріччі 2021 року - пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за перше півріччя 2021 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за перше півріччя 2021 року.

У змінах до Кодексу передбачається, що не шляхом законодавчого унормування, а в окремих рішеннях уряду визначатимуться питання, що стосуються надходжень та витрат бюджету, державного боргу, державних цінних паперів.

Порядок відбору банків-кредиторів, умови надання державних гарантій на портфельній основі, плата за надання таких гарантій, а також розмір та вид забезпечення, що надається відповідними суб’єктами господарювання, встановлюються Кабінетом міністрів України.

Законом також передбачається:

розмежування доходів і видатків між бюджетами районів і територіальних громад та врегулювання основ міжбюджетних відносин у зв'язку з новим адміністративно-територіальним устроєм; визначення державних гарантій на портфельній основі та впровадження механізму можливості надання таких гарантій у забезпечення часткового виконання боргових зобов'язань портфеля кредитів;

визначення державних гарантій на портфельній основі та впровадження механізму можливості надання таких гарантій у забезпечення часткового виконання боргових зобов'язань портфеля кредитів; введення автоматичного механізму повернення коштів, помилково та/або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів при використанні єдиного рахунку платника податків (який почне діяти з 1 січня 2021 року);

проведення операцій залучення Казначейством коштів ЄКР для покриття тимчасових касових розривів загального фонду державного бюджету;

надання Мінфіну права на здійснення угод з державними деривативами, зокрема їх обмін, випуск, купівлю, викуп і продаж, зокрема шляхом здійснення державних запозичень понад обсяги, визначені на поточний бюджетний період законом Про державний бюджет з метою зменшення очікуваного пікового навантаження на державний бюджет, зниження ризиків, пов'язаних з імовірністю збільшення витрат за державними деривативами в майбутньому.

Крім цього, передбачено надати право на отримання в оренду державного та комунального майна без проведення аукціону "потенційним орендарям для організації та надання послуг з метою боротьби та протидії поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19) на період дії карантину, зумовленого протидією поширенню коронавірусної хвороби".

Потенційним орендарем може бути будь-яка фізична або юридична особа, яка виявила бажання взяти майно в оренду у спосіб, визначений цим законом. Підприємствам, установам і організаціям, що отримали в оренду державне та/або комунальне майно без проведення аукціону, заборонено укладати договори суборенди щодо цього майна.

Водночас пропонується поширити заборону на використання такого майна в комерційних цілях не на всіх потенційних орендарів, а тільки на "заклади охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою".