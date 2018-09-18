Рада усили социальную защиту жертв политрепрессий и нацистского преследования

Верховная Рада Украины внесла ряд изменений в законодательство, которые обеспечивают бесплатный проезд в общественном транспорте для жертв политрепрессий и нацистского преследования.

Верховная Рада Украины усилила социальную защиту жертв нацистских преследований и политических репрессий.

За законопроект No3815-д, который вносит изменения в ряд других законов, проголосовали 243 народных депутата, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Документ дает право бесплатного проезда в городском транспорте, а также на в автобусах пригородных и межгородских внутриобластных маршрутов по месту проживания, железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения при наличии удостоверения.

Кроме того, жертвы политических репрессий и нацистских преследований смогут раз в два года бесплатно воспользоваться железнодорожным, морским и речным транспортом, кроме пригородного, а также межобластым автобусным и воздушным транспортом, либо же один раз в год этим же транспортом в обоих направлениях с 50% скидкой.