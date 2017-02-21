Верховная Рада утвердила повестку дня шестой сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва. Постановление No6104 поддержали 232 народных депутата.

Спикер парламента Андерей Парубий сообщил, что в повестке дня содержится 2327 законопроектов.

Постановление принято с учетом всех дополнений и предложений.

Накануне глава Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что первым вопросом рассмотрения во вторник будет повестка дня шестой сессии.

"Напоминаю, что первым будет стоять вопрос о порядке дня сессии - все комитеты уже подали предложения, таким образом, мы имеем завершенный документ, чтобы его утвердить", - подчеркнул председатель парламента и призвал народных депутатов внести предложения относительно дополнительного включения законопроектов в повестку дня, если они не были учтены.

17 января 2017 года Верховная Рада утвердила календарный план проведения шестой сессии восьмого созыва. Согласно календарному плану, пленарные заседания шестой сессии начнутся 7 февраля, а завершатся - 21 июля 2017 года. На время проведения шестой сессии календарным планом отведено 12 недель для пленарных заседаний.