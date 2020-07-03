Рада уволила главу АМКУ Терентьева, "за" 226 голосов

Верховная Рада поддержала увольнение с занимаемой должности главы Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева.

На заседании в пятницу соответствующее решение поддержали 226 народных депутатов.

В частности, отставку Терентьева поддержали 183 депутатов фракции "Слуга народа", 23 депутата фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутатская группа "Партия "За будущее" дала 6 голосов за отставку Терентьева, депутатская группа "Довира" - 10 голосов, внефракционные депутаты - 4 голоса.

Фракции "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" не дали в поддержку этого решение ни одного голоса, однако ни один народный депутат не проголосовал против.