Рада уволила Гонтареву с должности главы НБУ

Верховная Рада уволила Валерию Гонтареву с должности главы Национального банка Украины. За соответствующее решение проголосовали 342 нардепа.

Ранее Гонтарева и ее возможный преемник Яков Смолий прибыли на пленарное заседание парламента.

Отметим, что Валерия Гонтарева фактически не руководила Нацбанком в течение последних 10 месяцев после того, как весной 2017 года написала заявление об отставке и до настоящего времени находилась в отпуске.

Президент Украины Петр Порошенко только в январе 2018 года предложил парламенту уволить Гонтареву и назначить на должность главы НБУ Якова Смолия, который до сегодня являлся исполняющим обязанности главы регулятора.

Валерия Гонтарева возглавляла Нацбанк с 19 июня 2014 года. На этом посту она сменила нынешнего первого вице-премьера Степана Кубива, отставку которого связывали с провалом переговоров с МВФ. До назначения в НБУ Гонтарева была главой совета директоров группы компаний Инвестиционный капитал Украина (ICU).