Рада уволила Соболева с поста главы антикоррупционного комитета

Верховная Рада уволила депутата от Самопомощи Егора Соболева с должности главы антикоррупционного комитета парламента. За соответствующее постановление No7368 проголосовали 256 народных депутатов, сообщает корреспондент LIGA.net.

Соболев заявил, что увольнением ему начали угрожать еще в марте 2017 года.

"Причина моего увольнения в том, что принятые нами антикоррупционные законы начали работать... Депутаты начали заполнять декларации, заработало законодательство об Антикоррупционном бюро, и по многим депутатам расследуются производства... Принятые нами законы привели к тому, что руководство государства, лидеры ключевых политических сил больше не ощущают себя неприкосновенными", - сказал депутат.

Лидер фракции Блок Петра Порошенко Артур Герасимов отметил, что работа комитета под руководством Соболева не была эффективной.

Нардеп обратил внимание на то, что антикоррупционный комитет пропустил в сессионный зал проект закона о НАБУ, в котором было предусмотрено, что все сотрудники Бюро должны назначаться по итогам открытых конкурсов. Тем самым НАБУ лишили возможности набирать без конкурса тайных агентов, добавил Герасимов.