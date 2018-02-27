Рада в 10 раз увеличила штрафы за нарушения при пересечении границы

Верховная Рада приняла закон об обеспечении пограничной безопасности Украины.

"За" законопроект No5442 во втором чтении и в целом проголосовал 251 народный депутат.

Документ предусматривает увеличение штрафов за сопротивление пограничникам и представителям общественных организаций, которые охраняют границу. Некоторые штрафы выросли в 10 раз.

Сопротивление пограничнику

В частности, "злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника ГПСУ во время выполнения им служебных обязанностей", когда он охраняет границу, повлечет за собой штраф 850-1 700 грн (сейчас - в десять раз меньше). Повторное нарушение, или группой лиц - 1 700 - 5 100 грн (сейчас - 170 - 340 грн).

Действие статьи распространяется также на пограничников, которые несут службу на КПВВ на линии разграничения, а также - представителей общественных формирований, которые охраняют госграницу. Въезд иностранцев в Украину

Законопроект предусматривает повышение штрафов за нарушение правил регистрации и пребывания в Украине иностранцев и лиц без гражданства - с 510-850 грн до 1700-5100 грн.

Добавлена новая статья - за умышленный въезд в Украину иностранцем, несмотря на запрет, штраф будет составлять от 1 700 до 5 100 грн.

Если иностранец попытается перейти границу вне пункта пропуска или по поддельным документам - штраф составит от 3 400 до 8 500 грн (сейчас - от 1 700 до 3 400 грн). Повторное нарушение в течение года или группой людей - от 8 500-13 600 грн).

Вместе с тем, если при попытке пересечь госграницу иностранец не нарушил Уголовный кодекс, его должны отправить в страну предыдущего пребывания, а в Украину запретить въезд на 5 лет (сейчас - от 3 до 5 лет).

Въезд в ОРДЛО или Крым

Нарушение порядка въезда на временно оккупированные территории будет штрафоваться 3 400-5 100 грн (сейчас минимальный штраф составляет 1 700 грн). Повторно группой лиц или в течение года - до 8 500 грн. Но эти штрафы смогут наложить только в течение трех месяцев со дня выявления нарушения и не позднее года со дня его совершения.

Незаконный въезд в зону проведения Антитеррористической операции впервые - 510-850 грн, повторно на протяжении года или группой - 850-1 190 грн.

Если иностранец с нарушениями пытался попасть на временно оккупированную территорию/зону проведения АТО - или выехать оттуда, ему запрещают въезд в Украину на 3 года. Нарушит этот запрет - еще на 10 лет.

Протокол о нарушении в течение суток и камера для пограничника

В Административный кодекс вносится норма о том, что штраф должны выписать в течение суток после выявления нарушения (сейчас нет временных ограничений).

Если речь идет о нарушении правил пребывания иностранца в Украине, умышленный въезд в государство несмотря на запрет, незаконный въезд кого- либо в зону проведения АТО - и человек готов оплатить штраф без споров - протокол не составляют.

Документ предусматривает, что у пограничников будут нагрудные видеокамеры, как и у представителей Нацполиции.

Документ вступает в силу на следующий день после его публикации в официальном издании, однако не полностью. В частности, только через три месяца после этого начнут штрафовать за незаконный въезд в зону проведения АТО.