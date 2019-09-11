Рада в первом чтении проголосовала за криминализацию незаконного обогащения

Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект No 1031, который возвращает уголовную ответственность для чиновников за незаконное обогащение и вводит инструмент конфискации необоснованных активов.

Законопроект поддержали 316 депутатов, воздержались - 38, против - 0, 46 не голосовали. Фракция "Европейская солидарность" в полном составе воздержалась от голосования.

26 февраля Конституционный суд признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение. Подозреваемыми по этой статье были многие госслужащие. В НАБУ заявили, что все дела по топ-чиновникам будут закрыты из-за решения КС.

В июле президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду неотложный законопроект о возвращении ответственности за незаконное обогащение. Позже появился текст закона.

В сентябре фракция "Голос" зарегистрировала альтернативный законопроект о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение до уровня 3 млн грн.

the Бабель