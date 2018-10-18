Рада в первом чтении проголосовала за проект госбюджета-2019

Верховная Рада в четверг, 18 октября, утвердила постановление "О выводах и предложениях к законопроекту о госбюджете на 2019 год", подготовленное парламентским бюджетным комитетом, которое означает принятие проекта госбюджета в первом чтении.

За принятие Бюджетных выводов Верховной Рады в целом проголосовало 240 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как сообщил во время обсуждения бюджета заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Сергей Мельник, комитет обработал 2071 предложение к проекту и предлагает учесть 921. Также комитет принял решение рекомендовать принять за основу и в целом подготовленный комитетом проект постановления 9000-П относительно заключения и предложений к законопроект.

Также парламент одобрил в первом чтении еще один законопроект из так называемого "бюджетного пакета". Согласно принятому Бюджетному кодексу и регламенту Верховной Рады, проект госбюджета на следующий год в первом чтении должен быть принят до 20 октября, хотя в прошлом году это произошло только 14 ноября.

После этого Кабинет министров с участием парламентского бюджетного комитета должен в 14-дневный срок, но не позднее 3 ноября, подать Раде обновленный проект с учетом ее Бюджетных выводов со сравнительной таблицей с пояснениями о причинах отказа от отдельных предложений парламента.

Рассмотрение проекта госбюджета-2018 во втором чтении должно завершиться до 20 ноября, а в третьем чтении и в целом - до 1 декабря. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".