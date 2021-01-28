Рада вдруге провалила призначення Вітренка міністром енергетики: чи чекати зміни уряду?

Верховна рада вдруге провалила призначення Юрія Вітренка віцепрем'єр- міністром - міністром енергетики. І тут справа не стільки в самій кандидатурі, скільки в більш широких політичних процесах, які вказують на спробу почати домовлятися про зміну уряду.

Таку думку в коментарі "Слово і діло" висловив політолог Ігор Петренко.

На думку експерта, очевидно, що до певної міри у фракції "Слуга народу" так і не змогли досягти остаточних домовленостей.

"Не з усіма бенефіціарами окремих груп в цій політичній силі відбулося погодження", - сказав Петренко.

Петренко припустив, що це голосування вказує на ширші політичні процеси.

"Це питання якихось торгів за щось більше або намагання розхитати ситуацію з урядом і схиляти більше до того, що треба не точково призначати окремих людей, а вести перемовини щодо зміни уряду. І, звичайно ж, намагання здобути собі якісь преференції в масштабах всього уряду, а не за окремими призначеннями", - пояснив політолог.

Ситуація довкола Дубінського тут також відіграє не останню роль, зауважив Петренко, оскільки нардеп є медійною особою і критично важливим та зручним для Коломойського.

"Я думаю, що це один з пазлів, але насправді питання більш широкого контексту і намагання хитати ситуацію до того, щоб схилити президента до думки, що треба в цілому змінювати уряд", - наголосив Ігор Петренко.

В грудні 2020 року Кабінет міністрів призначив колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка виконувачем обов'язків міністра енергетики. Пізніше він заявив, що піде з Міненерго, якщо його не призначать міністром.